La Corée du Nord n'a rien à gagner avec les armes nucléaires, dit Séoul

par Hyonhee Shin

SEOUL (Reuters) - Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré mardi que la Corée du Nord n'avait rien à gagner avec les armes nucléaires, alors que Pyongyang a menacé de renforcer ses capacités militaires dans le but d'être en mesure d'attaquer son voisin du Sud.

"La Corée du Nord développe et améliore constamment ses armes nucléaires et représente une menace nucléaire non seulement pour la Corée du Sud mais pour le monde", a dit Yoon devant des journalistes.

"Elle n'a rien à gagner avec les armes nucléaires", a-t-il ajouté.

La presse officielle nord-coréenne a rapporté lundi que le numéro un Kim Jong-un avait supervisé des exercices menés pendant quinze jours par des unités tactiques nucléaires, simulant des tirs de missiles contre des infrastructures sud-coréennes.

Yoon a indiqué que la Corée du Sud allait développer des capacités robustes pour contrer les menaces nord-coréennes avec l'aide des Etats-Unis et dans le cadre de la coopération sécuritaire trilatérale incluant le Japon.

Face aux menaces de plus en plus explicites de Pyongyang, des voix s'élèvent à Séoul parmi la classe politique et les chercheurs pour demander le redéploiement d'armes nucléaires tactiques des Etats-Unis.

S'il s'était dit favorable à cette hypothèse lors de la campagne électorale plus tôt cette année, Yoon est depuis lors revenu sur ses propos. Il a fait savoir qu'il écoutait désormais des opinions diverses à Séoul et à Washington, sans davantage de précisions.

