La Corée du Nord menace de représailles en cas d'exercices militaires des USA et de la Corée du Sud

La Corée du Nord menace de représailles en cas d'exercices militaires des USA et de la Corée du Sud













Crédit photo © Reuters

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a menacé vendredi d'apporter une "réponse sans précédent, constante et forte" si la Corée du Sud et les Etats-Unis procédaient à leurs exercices militaires conjoints comme prévu, les accusant d'alimenter les tensions dans la région. Dans un communiqué diffusé par l'agence de presse nord-coréenne KCNA, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a par ailleurs indiqué qu'une action militaire serait envisagée si le Conseil de sécurité des Nations unies continuait, sous l'influence de Washington, de faire pression sur Pyongyang. Ce communiqué intervient alors que la Corée du Sud et les Etats-Unis se préparent à tenir le mois prochain des exercices militaires conjoints, organisés annuellement, en Corée du Sud, a annoncé vendredi le ministère sud-coréen de la Défense. (Reportage Soo-hyang Choi et Hyonhee Shin; version française Camille Raynaud)