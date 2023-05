La Corée du Nord lancera son premier satellite d'espionnage militaire en juin

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord lancera en juin son premier satellite de reconnaissance militaire avec pour but de surveiller les activités américaines, a rapporté le média d'État KCNA mardi, ce qui a suscité des critiques sur l'utilisation potentielle d'une technologie de missiles interdite. Ri Pyong Chol, le vice-président de la Commission militaire centrale du Parti du travail de Corée, au pouvoir en Corée du Nord, a dénoncé les exercices militaires conjoints menés actuellement par les États-Unis et la Corée du Sud. Ils témoignent, selon lui, d'une "ambition téméraire d'agression". Ces derniers mois, plusieurs exercices d'entraînement ont été menés par des unités américaines et sud-coréennes, dont la plus importante simulation à balle réelle de l'histoire, réalisée la semaine dernière. Ri Pyong Chol a déclaré que Pyongyang devait disposer de "moyens capables de recueillir des informations sur les actes militaires de l'ennemi en temps réel" en réponse à ces exercices. La Corée du Nord, qui dispose d'un arsenal nucléaire, assure avoir achevé le développement de son premier satellite d'espionnage militaire, et son dirigeant Kim Jong Un a approuvé les derniers préparatifs en vue du lancement. Aucune date exacte n'a été annoncée, mais Pyongyang a déjà informé le Japon d'un lancement prévu entre le 31 mai et le 11 juin, ce à quoi Tokyo a répondu en mettant ses défenses antimissiles balistiques en état d'alerte. Tout projectile qui menacerait le Japon sera abattu, a indiqué Tokyo. Bien que la Corée du Nord évoque le lancement d'un "satellite", il s'agit selon le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi, "d'une violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies qui interdisent à la Corée du Nord tout lancement utilisant la technologie des missiles balistiques. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères s'oppose également à l'utilisation par Pyongyang de la technologie des missiles balistiques et dénonce aussi une violation flagrante des sanctions de l'Onu. (Reportage Soo-hyang Choi, avec la contribution de Kaori Kaneko à Tokyo et Hyonhee Shin à Séoul ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)