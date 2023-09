La Corée du Nord lance un nouveau sous-marin d'attaque tactique nucléaire

Crédit photo © Reuters

par Josh Smith et Soo-hyang Choi SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a lancé son premier "sous-marin d'attaque tactique nucléaire", qui est opérationnel et a été déployé avec la flotte patrouillant les eaux situées entre la péninsule coréenne et le Japon, a rapporté vendredi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Le numéro un nord-coréen Kim Jong-un a assisté mercredi à une cérémonie de lancement et a déclaré qu'équiper la marine d'armes nucléaires était une priorité urgente, a indiqué la même source. Il a promis de transférer aux forces navales des appareils supplémentaires dotés d'armes nucléaires tactiques. La mise en service de ce nouveau sous-marin marque "le début d'un nouveau chapitre pour le renforcement des forces navales" de Pyongyang, a écrit la KCNA. Des analystes avaient repéré pour la première fois en 2016 des signes indiquant qu'au moins un nouveau sous-marin nord-coréen était en construction. La presse officielle a montré trois ans plus tard Kim Jong-un inspecter la construction d'un sous-marin qui n'était jusque-là pas connu publiquement. Aucun détail n'a été donné sur le type de missiles que transporterait ce nouveau sous-marin. Pyongyang a déjà testé, notamment, un éventail de missiles balistiques à longue-portée et des missiles de croisière pouvant être lancés depuis un sous-marin. On ne sait pas dans l'immédiat si la Corée du Nord a achevé le développement des têtes nucléaires miniatures pouvant être installées sur de tels missiles. Selon des analystes, il pourrait s'agir d'une priorité pour Pyongyang si celui-ci entend reprendre les essais nucléaires. (Reportage Soo-hyang Choi; version française Jean Terzian)