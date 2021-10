La Corée du Nord lance un missile balistique à partir d'un sous-marin

par Hyonhee Shin et Josh Smith

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a tiré mardi un missile balistique au large de sa côte Est, a rapporté l'armée sud-coréenne, poussant le Premier ministre japonais Fumio Kishida à interrompre sa campagne électorale et reléguant au second plan un salon d'aéronautique et de défense qui s'ouvrait à Séoul.

Le commandement de l'armée américaine pour la région indo-pacifique a condamné un événement déstabilisateur tout en jugeant que ce tir n'avait représenté aucune menace immédiate pour les Etats-Unis ou ses alliés.

Cet essai de la Corée du Nord, qui a déjà testé en septembre un nouveau missile anti-aérien et un nouveau missile hypersonique, met en exergue les avancées du programme balistique de Pyongyang sur fond d'impasse dans les discussions avec les Etats-Unis sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

Il intervient alors que des représentants américain et sud-coréen se sont entretenus lundi à Washington du dossier nord-coréen tandis que, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap citant une source gouvernementale, une réunion devait se tenir mardi à Séoul entre les chefs des renseignements américain, sud-coréen et japonais pour discuter de la Corée du Nord et d'autres questions.

Dans un communiqué, l'état-major de l'armée sud-coréenne a déclaré qu'un missile balistique avait été tiré en milieu de matinée depuis les environs de Sinpo, où la Corée du Nord stationne ses sous-marins et dispose d'équipements pour effectuer des tirs de missiles balistiques.

"Notre armée surveille étroitement la situation et se tient prête, en coopération étroite avec les Etats-Unis, à de possibles tirs supplémentaires", a-t-il dit.

UN TEST "REGRETTABLE"

Selon une source militaire, le missile a volé sur une distance de 430 à 450 kilomètres à une altitude maximale de 910 km. Le dernier tir d'un missile balistique d'un sous-marin (SLBM) par la Corée du Nord remontait à octobre 2019. Pyongyang avait tiré un missile Pukguksong-3, qui avait volé sur une distance de 450 km.

La Corée du Nord a présenté de nouveaux missiles Pukguksong-4 et Pukguksong-5 lors de défilés militaires en octobre 2020 et janvier dernier et une version plus courte du missile a également été montrée lors d'une foire la semaine dernière.

Le Conseil de sécurité nationale à Séoul a tenu une réunion en urgence, exprimant ses "profonds regrets" après le nouveau test de Pyongyang et appelant celui-ci à reprendre les discussions.

A Tokyo, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a jugé "regrettable" que la Corée du Nord ait conduit une série d'essais de missiles ces dernières semaines.

Fumio Kishida a annulé plusieurs déplacements dans le nord du Japon, alors que s'ouvrait ce mardi la campagne électorale en vue des élections législatives du 31 octobre.

A Séoul a été inaugurée l'Exhibition internationale de l'aéronautique et de la défense (ADEX), salon d'une ampleur inédite en Corée du Sud et lors duquel doivent être présentés, entre autres, des avions de chasse, hélicoptères et drones de nouvelle génération.

La Corée du Sud a par ailleurs prévu de lancer jeudi son premier véhicule spatial, un test dans lequel des analystes ne voient que peu d'utilisation à des fins militaires mais qui devrait tout de même alimenter la colère de Pyongyang.

(Reportage Hyonhee Shin et Josh Smith à Séoul, avec Ritsuko Ando à Tokyo et David Brunnstrom à Washington; version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse)