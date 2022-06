La Corée du Nord lance huit missiles balistiques au large de sa côte orientale

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a tiré dimanche huit missiles balistiques de courte portée en mer au large de sa côte orientale dimanche, au lendemain de la fin d'exercices militaires conjoints entre les Etats-Unis et la Corée du Sud.

Ces exercices conjoints ont pour la première fois depuis plus de quatre ans impliqué un porte-avions américain.

Selon l'état-major sud-coréen, au moins huit missiles ont été tirés depuis le secteur de Sunan à Pyongyang, la capitale nord-coréenne.

Suite à ces tirs, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a convoqué une réunion du Conseil national de sécurité et a ordonné "l'élargissement de la force de dissuasion de la Corée du Sud et des États-Unis et le renforcement continu de la posture de défense unie".

Pour le bureau de la présidence sud-coréenne, le Conseil national de sécurité a estimé que ces tirs étaient un "test et un défi" de Pyongyang vis-à-vis de la stratégie sécuritaire de la nouvelle administration sud-coréenne, qui a pris ses fonctions le mois dernier.

Le ministre japonais de la Défense, Nobuo Kishi, a déclaré que ces tirs ne devaient pas être tolérés.

Des responsables des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon se sont réunis vendredi à Séoul pour des discussions sur la Corée du Nord, alors que des signes indiquent que le pays se prépare à effectuer un essai nucléaire pour la première fois depuis 2017.

Le représentant américain Sung Kim a rencontré ses homologues sud-coréen et japonais, Kim Gunn et Funakoshi Takehiro, après un rapport américain indiquant que Pyongyang préparait son site d'essai de Punggye-ri pour son septième essai nucléaire.

(Reportage Byungwook Kim et Josh Smith, version française Matthieu Protard)