La Corée du Nord inscrit son statut d'Etat nucléaire dans sa Constitution

Crédit photo © Reuters

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a adopté un amendement constitutionnel visant à consacrer sa politique en matière de force nucléaire, ont rapporté jeudi les médias officiels nord-coréens. Le Parlement nord-coréen a adopté l'amendement consacrant "la politique de la RPDC sur la force nucléaire comme loi fondamentale de l'Etat" à l'unanimité, a rapporté l'agence de presse officielle KCNA, utilisant les initiales de la République populaire démocratique de Corée, dénomination officielle du pays. Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a déclaré devant l'Assemblée populaire suprême qu'il était important "d'accélérer la modernisation des armes nucléaires afin de conserver l'avantage définitif (en matière de) dissuasion stratégique", a indiqué KCNA. Cet amendement intervient un an après que la Corée du Nord a officiellement inscrit dans la loi le droit de recourir à des frappes nucléaires préventives pour se protéger. Kim Jong-un a exhorté les responsables nord-coréens à "promouvoir davantage la solidarité avec les nations qui se dressent contre les Etats-Unis et la stratégie d'hégémonie de l'Occident", dénonçant la coopération entre les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon comme une "version asiatique de l'Otan". (Reportage Soo-hyang Choi, Hyonhee Shin; version française Camille Raynaud)