La Corée du Nord exhibe des missiles balistiques intercontinentaux lors d'une parade militaire

Crédit photo © Reuters

par Josh Smith et Soo-hyang Choi SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a exhibé des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) lors d'une parade militaire nocturne, une démonstration, selon Pyongyang, de sa "plus grande" capacité d'attaque nucléaire, a rapporté jeudi l'agence de presse officielle. Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a assisté à la parade, organisée dans la nuit de mercredi à jeudi pour célébrer le 75e anniversaire de la fondation de l'armée nord-coréenne, a indiqué KCNA. Le Hwasong-17, plus large ICBM de Pyongyang, a notamment été exhibé lors de la parade. D'autres missiles qui, selon les analystes, pourraient être de nouveaux modèles à propulsion solide ont également été présentés. La plupart des missiles balistiques nord-coréens utilisent du carburant liquide et Pyongyang a fait du développement de missiles ICBM à propulsion solide l'un de ses objectifs. Il n'était toutefois pas possible de savoir quand ces missiles seraient testés, la Corée du Nord ayant parfois exhibé des maquettes de tels engins lors de parades. (Reportage Josh Smith; version française Camille Raynaud)