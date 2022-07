La Corée du Nord est prête à mobiliser sa force de dissuasion nucléaire, selon Kim Jong-un

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord est prête à mobiliser sa force de dissuasion nucléaire en cas d'action militaire américaine, a déclaré son dirigeant, Kim Jong-un, selon les médias officiels.

Kim Jong-un a fait ces déclarations lors d'un discours prononcé à l'occasion du 69e anniversaire de l'armistice signé le 27 juillet 1953, qui a officiellement mis fin à la guerre de Corée, a rapporté jeudi l'agence de presse nord-coréenne KCNA.

"Nos forces armées sont totalement prêtes à répondre à toute crise, et notre force de dissuasion nucléaire est prête à être utilisée", a dit le dirigeant nord-coréen.

Ce discours intervient alors que des responsables sud-coréens et américains ont annoncé que Pyongyang avait achevé des préparatifs en vue de procéder un essai nucléaire, le premier depuis 2017.

Kim Jong-un a estimé dans son discours que Washington et la Corée du Sud continuaient à mener des "actions dangereuses, illégales et hostiles" près de 70 ans après la guerre, et que les Etats-Unis tentaient de justifier leur comportement en "diabolisant" la Corée du Nord.

(Reportage Soo-hyang Choi; version française Camille Raynaud)