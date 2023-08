La Corée du Nord dit que le soldat US entré dans le pays veut refuge

SEOUL (Reuters) - Le soldat américain entré le mois dernier en Corée du Nord a admis y avoir pénétré illégalement et a exprimé sa volonté d'obtenir refuge dans le pays ou dans un pays tiers, a rapporté mardi la presse officielle nord-coréenne. Il s'agit des premiers commentaires effectués par Pyongyang sur cette affaire. D'après l'agence de presse officielle KCNA, Travis King a confié avoir décidé de pénétrer en Corée du Nord du fait de son ressentiment à l'égard de l'armée américaine. Travis King participait le 18 juillet à une visite civile de la zone de sécurité commune (JSA) à la frontière démilitarisée entre les deux Corées quand il est entré, de son plein gré selon des représentants américains, en Corée du Nord. (Reportage Soo-hyang Choi; version française Jean Terzian)