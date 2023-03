La Corée du Nord dit avoir tiré deux missiles balistiques tactiques

La Corée du Nord dit avoir tiré deux missiles balistiques tactiques













SEOUL, 14 mars (Reuters) - La Corée du Nord a procédé au tir de deux missiles balistiques tactiques, depuis sa côte occidentale, dans le cadre d'un exercice militaire, a rapporté l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Ces deux missiles balistiques tactiques sol-sol ont atteint une cible située à environ 611 kilomètres, a indiqué la KCNA. Pyongyang multiplie les tirs de projectiles depuis plusieurs jours, en marge du début de manoeuvres militaires conjointes de grande ampleur organisées par les Etats-Unis et la Corée du Sud. (Reportage Hyunsu Yim; version française Jean Terzian)