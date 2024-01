La Corée du Nord dit avoir testé un système d'armes nucléaires sous-marines-KCNA

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord procédé à un essai de son système d'armes nucléaires sous-marines en signe de protestation après les exercices militaires conjoints organisés cette semaine par la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon, a rapporté vendredi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Le test du système "Haeil-5-23", le nom donné par la Corée du Nord à ses drones d'attaques nucléaires sous-marins, a été mené par un cercle d'études du ministère nord-coréen de la Défense au large de la côte est du pays, a indiqué KCNA, sans préciser la date à laquelle l'essai avait eu lieu. "Le dispositif de contre-attaque de notre armée, basé sur des armes nucléaires sous-marines, est de plus en plus perfectionné et ses diverses actions maritimes et sous-marines continueront à dissuader les manoeuvres militaires hostiles (menées par) les marines des Etats-Unis et de leurs alliés", a rapporté KCNA, citant les déclarations faites par un porte-parole du ministère dans un communiqué. Les exercices militaires conjoints organisé cette semaine par les marines sud-coréenne, américaine et japonaise dans le cadre des efforts visant à améliorer leurs réponses aux menaces de la Corée du Nord se sont terminés mercredi. (Reportage Hyonhee Shin; version française Camille Raynaud)