La Corée du Nord dit avoir testé un nouveau missile intercontinental

La Corée du Nord dit avoir testé un nouveau missile intercontinental













SEOUL, 14 avril (Reuters) - La Corée du Nord a déclaré vendredi avoir testé un nouveau missile balistique intercontinental à combustible solide, le Hwasong-18, dans le but de renforcer ses capacités de contre-attaque nucléaire, confirmant le tir rapporté la veille par la Corée du Sud. Le numéro un nord-coréen Kim Jong-un a supervisé l'essai, a indiqué l'agence de presse officielle KCNA, ajoutant que cela allait permettre à Pyongyang d'améliorer grandement sa dissuasion stratégique et d'être prêt à répondre à toute attaque nucléaire. Développer un missile intercontinental à combustible solide est considéré comme un objectif de longue date de la Corée du Nord, car ce type de missile peut être déployé plus rapidement dans l'hypothèse d'un conflit armé. (Reportage Soo-hyang Choi; version française Jean Terzian)