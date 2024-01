La Corée du Nord dit avoir testé un nouveau missile de croisière

La Corée du Nord dit avoir testé un nouveau missile de croisière













SEOUL, 24 janvier (Reuters) - La Corée du Nord a testé mercredi un nouveau missile de croisière stratégique, a déclaré l'agence de presse officielle KCNA, après que Séoul a rapporté des tirs effectués par Pyongyang. D'après la KCNA, ce missile dénommé "Pulhwasal-3-31" est actuellement en développement. Le test effectué mercredi n'a eu aucun impact sur la sécurité des pays voisins et n'est aucunement lié à la situation régionale, a ajouté l'agence de presse officielle nord-coréenne, dans un contexte de tensions accrues entre Pyongyang et Séoul. (Reportage Hyunsu Yim et Josh Smith; version française Jean Terzian)