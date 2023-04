La Corée du Nord dit avoir testé un drone sous-marin

SEOUL, 8 avril (Reuters) - La Corée du Nord a testé un drone sous-marin, a annoncé samedi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Pyongyang a testé un drone sous-marin "Haeil-2", une semaine après avoir dévoilé son autre drone sous-marin "Haeil-1". L'essai s'est déroulé entre le 4 et le 7 avril et le drone "Haeil-2" a atteint une cible après un parcours de 1.000 km et plus de 71 heures, a indiqué KCNA. La Corée du Nord a intensifié ses activités militaires ces dernières semaines, en réponse aux exercices militaires conjoints organisés par les Etats-Unis et la Corée du Sud. (Reportage Heekyong Yang et Ju-min Park; version française Camille Raynaud)