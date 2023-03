La Corée du Nord dévoile de nouvelles ogives nucléaires

La Corée du Nord dévoile de nouvelles ogives nucléaires













Crédit photo © Reuters

par Hyonhee Shin et Daewoung Kim SEOUL/BUSAN, Corée du Sud (Reuters) - La Corée du Nord a présenté mardi de nouvelles ogives de taille réduite et affirmé vouloir produire davantage de matériel nucléaire, des annonces coïncidant avec l'arrivée en Corée du Sud d'un porte-avions américain. KCNA, l'agence de presse officielle nord-coréenne, a diffusé des photographies d'ogives nucléaires baptisées "Hwasan-31" et relaté la visite du dirigeant Kim Jong-un à l'Institut des armes nucléaires, où il a passé en revue de nouveaux équipements destinés à des missiles balistiques, ainsi que des plans de "contre-attaque" nucléaire. Les images, aux dires d'experts, pourraient signaler de nouveaux progrès de Pyongyang dans la miniaturisation d'ogives susceptibles d'être installées sur des missiles balistiques intercontinentaux, capables d'atteindre jusqu'aux Etats-Unis. "C'est quelque chose de plus puissant dans un espace plus réduit. C'est inquiétant", a déclaré Kune Y. Suh, professeur émérite d'ingéniérie nucléaire à l'Université nationale de Séoul, en comparant ces ogives à la version antérieure de 2016. Ces ogives, ajoute Kim Dong-yup, ancien officier de marine qui enseigne à l'Université de Kyungnam, "ne sont pas limitées aux missiles tactiques mais s'apparentent à des ogives miniaturisées, légères et standardisées pouvant être montées sur divers véhicules". Lors de sa visite, Kim Jong-un a ordonné que la production de matériel nucléaire soit assurée sur le long terme afin d'accroître l'arsenal atomique "de manière exponentielle", a rapporté KCNA. La Corée du Nord a tiré plusieurs missiles balistiques de courte portée lundi et mené la semaine dernière un exercice de simulation de contre-attaque nucléaire contre les Etats-Unis et la Corée du Sud, que Pyongyang accuse de préparer une invasion par le biais d'exercices militaires conjoints. Selon l'agence KCNA, l'armée nord-coréenne a testé entre le 25 et 27 mars un drone sous-marin "Haeil-1" qui a atteint une cible au large de la côte nord-est après un parcours de 600 km et plus de 41 heures. Un porte-parole de l'armée sud-coréenne a jugé cette information probablement "exagérée et fabriquée", ajoutant que des analyses complémentaires seraient nécessaires pour vérifier que les ogives présentées mardi par la Corée du Nord étaient en capacité d'être déployées. Dans le même temps, l'USS Nimitz a mouillé dans la base navale de Busan après avoir conduit la veille des manoeuvres navales conjointes. Il s'agit de la première visite du porte-avion en Corée du Sud depuis près de six ans. Elle coïncide avec le 70e anniversaire de l'alliance de défense entre Washington et Séoul. L'USS Ronald Reagan s'était rendu à Busan en septembre dernier. (version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)