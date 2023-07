La Corée du Nord dénonce l'intrusion d'avions US dans son espace aérien

par Jack Kim SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a accusé lundi les Etats-Unis d'avoir violé son espace aérien en effectuant des vols de surveillance et a prévenu que, bien qu'elle faisait montre de retenue, de tels appareils pourraient être abattus à l'avenir. Dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle KCNA, un porte-parole non identifié du ministère nord-coréen de la Défense a déclaré que les actions militaires provocatrices de Washington rapprochaient la péninsule coréenne d'un conflit nucléaire. En plus d'envoyer des avions et des drones de reconnaissance, les Etats-Unis accentuent les tensions en déployant dans la péninsule un sous-marin à propulsion nucléaire, a écrit la KCNA. "Il n'y a aucune garantie que ne se produise pas un accident choquant lors duquel un avion de reconnaissance stratégique de l'aviation américaine serait abattu" au large de la côte orientale de la Corée du Nord, a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, cité par la KCNA. Pyongyang se plaint régulièrement de vols de surveillance menés par les Etats-Unis près de la péninsule. Le communiqué a noté que la Corée du Nord avait par le passé abattu ou intercepté des appareils américains au large de l'île ou à la frontière avec le Sud. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du commandement de l'armée américaine en Corée du Sud. La décision de Washington d'envoyer dans la péninsule coréenne des actifs nucléaires stratégiques est "le chantage nucléaire le moins dissimulé" contre la Corée du Nord et les pays de la région, et "représente une menace grave pour la paix", a écrit la KCNA. "Que cette situation extrême, dont personne ne veut, se produise ou non dépend des actions futures des Etats-Unis (...) Les Etats-Unis seront tenus totalement pour responsables", a-t-elle ajouté. La Corée du Sud a indiqué le mois dernier qu'un sous-marin américain à propulsion nucléaire capable de lancer des missiles balistiques était arrivé dans le port de Busan. Le président américain Joe Biden et son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol sont convenus fin avril de renforcer la coopération entre leurs deux pays pour dissuader Pyongyang de toute escalade. (Reportage Jack Kim; version française Jean Terzian)