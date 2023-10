La Corée du Nord critique la France pour sa "politique de la canonnière"

SEOUL, 6 octobre (Reuters) - Les médias officiels nord-coréens ont critiqué vendredi la "politique désuète de la canonnière" menée par la France après le déploiement d'un avion de patrouille dans les eaux bordant la péninsule. Le ministère japonais des Affaires étrangères a annoncé plus tôt dans la semaine que la France allait surveiller les activités maritimes illicites, notamment les transferts de navire à navire effectués par des bateaux battant pavillon nord-coréen, en utilisant des avions de la base aérienne de Futenma située sur l'île d'Okinawa, au Japon. Cette décision représente une "politique désuète de la canonnière", a estimé Ryu Kyong-chol, chercheur au sein de l'Association nord-coréenne Corée-Europe, dans un communiqué diffusé par les médias officiels. Il a également appelé la France a arrêter "des actions dangereuses" qui menacent la paix dans la région. Le ministère japonais des Affaires étrangères a indiqué lundi que c'était la quatrième fois que de telles opérations se déroulaient depuis 2019. (Reportage Hyunsu Yim; version française Camille Raynaud)