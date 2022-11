La Corée du Nord considère les exercices Corée du Sud/USA comme une "provocation ouverte"

SEOUL, 7 novembre (Reuters) - L'armée nord-coréenne a déclaré lundi que les récents exercices militaires entre la Corée du Sud et les États-Unis constituaient une "provocation ouverte et un dangereux exercice de guerre", a rapporté le média d'État KCNA.

La semaine dernière, la Corée du Nord a procédé à des tirs d'essai de plusieurs missiles, dont un possible missile balistique intercontinental qui a échoué, et de centaines d'obus d'artillerie en mer, alors que la Corée du Sud et les États-Unis effectuaient des exercices aériens de six jours qui ont pris fin samedi.

Les exercices appelés "Vigilant Storm" étaient une "provocation ouverte visant à faire monter intentionnellement la tension" et "un exercice de guerre dangereux de nature très agressive" à l'égard de la Corée du Nord, a déclaré l'état-major général de l'Armée populaire de Corée, dans un communiqué cité par l'agence de presse officielle KCNA. (Reportage Hyonhee Shin et Josh Smith ; Version française Kate Entringer)