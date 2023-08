La Corée du Nord autorise un premier vol de passagers depuis trois ans

par Sophie Yu et Josh Smith BEIJING/SEOUL (Reuters) - Un vol d'Air Koryo en provenance de Pyongyang a atterri à Pékin mardi, pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19, alors que la Corée du Nord rouvre progressivement sa frontière. D'après des compagnies touristiques occidentales qui opèrent en Corée du Nord, il semble que le vol a permis de rapatrier des ressortissants nord-coréens qui se sont retrouvés piégés en Chine à la suite de la fermeture des frontières. Ce vol intervient dans un contexte de lente réouverture pour l'un des pays les plus isolés politiquement et économiquement au monde. Le trafic des trains de marchandises et des navires a lentement augmenté au cours de l'année écoulée. Le mois dernier, des délégations gouvernementales chinoises et russes se sont rendues à Pyongyang pour la première fois depuis le début de la pandémie. Air Koryo a également programmé des vols vers Vladivostok vendredi, a déclaré un diplomate à Reuters, ce qui constituerait ses premiers vols vers la Russie depuis la pandémie. (Reportage Sophie Yu, Brenda Goh et Laurie Chen à Pékin, et Josh Smith à Séoul ; version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)