La Corée du Nord autorise le retour de ses ressortissants bloqués à l'étranger

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a autorisé le retour de ses ressortissants bloqués à l'étranger en raison de la pandémie de COVID-19, alors que des restrictions strictes avaient été imposées aux frontières pour lutter contre l'épidémie, a rapporté samedi l'agence de presse officielle nord-coréenne. Pyongyang a expliqué que cette décision avait été prise en raison de "l'amélioration de la situation mondiale en matière de pandémie", a indiqué KCNA. Les voyageurs entrant en Corée du Nord devront s'isoler pendant sept jours à leur arrivée, a précisé KCNA. (Reportage Soo-hyang Choi; version française Camille Raynaud)