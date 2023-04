La Corée du Nord aurait testé un nouveau missile longue portée

La Corée du Nord aurait testé un nouveau missile longue portée













(Ajoute précisions, commentaires, photo/TV disponibles) SEOUL/TOKYO, 13 avril (Reuters) - La Corée du Nord a tiré jeudi au large de la côte est de la péninsule coréenne ce qui pourrait être un nouveau type de missile balistique selon Séoul, qui a dénoncé une grave provocation. Le projectile a volé sur une distance d'un millier de kilomètres, a déclaré l'armée sud-coréenne. Son apogée - son altitude maximale - n'a pas été divulguée mais elle était vraisemblablement inférieure à 3.000 mètres d'après l'agence de presse Yonhap, soit bien moins que les plus de 6.000 mètres enregistrés lors de précédents tirs d'essai l'an dernier. La Maison blanche a "fermement condamné" ce qu'elle a présenté comme un tir de missile balistique de longue portée. Selon un responsable militaire sud-coréen, la Corée du Nord a apparemment testé un nouveau système exhibé lors de récents défilés militaires à Pyongyang. Il pourrait s'agir d'un missile à combustible solide, un type d'engin facile à entreposer et transporter, dont le lancement ne nécessite quasiment aucun délai de préparation. La Corée du Nord a déjà testé des missiles à combustible solide de courte portée, mais jamais de longue portée, a précisé Bruce Bennett, expert des questions de défense pour le think tank américain RAND Corporation. Le missile a été tiré à 07h23 (22h23 GMT mercredi) d'un site à proximité de Pyongyang, a précisé l'état-major de l'armée sud-coréenne, une hypothèse étant qu'il ait été lancé d'un aéroport proche de la capitale qui sert de pas de tir pour des essais de missiles depuis 2017. Kim Dong-yup, ancien officier de la marine sud-coréenne devenu enseignant à l'université, estime qu'il pourrait s'agir d'un missile balistique intercontinental dévoilé lors d'un défilé militaire en février, propulsé par un moteur à combustible solide testé en décembre. Le tir a déclenché une alerte sur l'île japonaise de Hokkaïdo, dans le nord de l'archipel nippon, les habitants ayant été invités à se mettre à l'abri. L'alerte a ensuite été levée, les autorités indiquant que les systèmes d'alerte d'urgence avaient mal évalué l'endroit où le missile devait tomber. Ce tir intervient alors que le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a récemment appelé à renforcer les défenses militaires pour contrecarrer ce qu'il a qualifié de mouvements d'agression de la part des Etats-Unis, qui ont effectué récemment des manoeuvres avec leur allié sud-coréen. (Reportage Hyunsu Yim, Ju-min Park et Chang-Ran Kim; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)