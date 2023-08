La Corée du Nord annonce l'échec du lancement d'un satellite de surveillance

SEOUL/TOKYO (Reuters) - Le lancement d'un satellite effectué par la Corée du Nord a échoué jeudi en raison d'un dysfonctionnement, ont rapporté les médias officiels nord-coréens. "Les première et deuxième phases de vol se sont déroulées normalement, mais le lancement de la fusée a échoué en raison d'une erreur dans le système de destruction d'urgence (qui s'est produite) durant la troisième phase de vol", a indiqué l'agence de presse KCNA. La Corée du Nord avait tenté, sans succès, au mois de mai de lancer un premier satellite de reconnaissance militaire. L'armée sud-coréenne a surveillé le lancement et a également conclu qu'il s'était soldé par un échec. Ce lancement a poussé le gouvernement du Japon à émettre brièvement une alerte demandant aux habitants de la préfecture d'Okinawa, la plus au sud du pays, de se mettre à l'abri. L'Administration nationale du développement aérospatial (NADA) de la Corée du Nord a annoncé qu'elle étudierait les causes de l'échec et prendrait des mesures pour y remédier. "La NADA a déclaré qu'elle procéderait au lancement du troisième satellite de reconnaissance en octobre après avoir examiné les raisons (de cet échec) et pris des mesures", a rapporté KCNA. La Corée du Nord cherche à lancer son premier satellite de reconnaissance militaire, qui a pour but de surveiller les activités des soldats américains et sud-coréens. (Reportage Elaine Lies et Chang-Ran Kim à Tokyo, Josh Smith, Joyce Lee et Hyunsu Yim à Séoul, avec la contribution de Phil Stewart à Washington; version française Camille Raynaud)