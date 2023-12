La Corée du Nord accueille une délégation russe pour des discussions sur la coopération économique

par Hyunsu Yim SEOUL (Reuters) - Le ministre nord-coréen des Relations économiques extérieures a rencontré le gouverneur de la région russe de Primorié pour discuter du renforcement de la coopération économique régionale, a rapporté mercredi l'agence de presse nord-coréenne KCNA. Les discussions entre Yun Jong Ho et Oleg Kojemiako ont porté sur "l'accroissement de la coopération économique", a indiqué KCNA. L'agence nord-coréenne a également indiqué que des groupes de travail représentant les deux pays avaient signé un accord, sans fournir de détails à ce sujet ni sur la réunion entre Yun Jong Ho et Oleg Kojemiako. Cette rencontre intervient alors que les services de renseignement sud-coréens ont déclaré mardi avoir observé des signes indiquant que la Corée du Nord s'apprêtait à déployer des travailleurs en Russie, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Tout pays employant des travailleurs nord-coréens rémunérés violerait les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies visant à freiner les programmes d'armement interdits de Pyongyang, au motif que les revenus peuvent être utilisés pour financer ces projets. Oleg Kojemiako a déclaré en novembre à l'agence de presse russe TASS que sa région, située dans l'Extrême-Orient russe, était prête à envisager la possibilité de permettre à des agriculteurs nord-coréens de s'établir sur certaines de ses terres agricoles. (Reportage Hyunsu Yim à Séoul et de Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)