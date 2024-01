La Corée du Nord a tiré une soixantaine d'obus dans une zone côtière, selon Séoul

SÉOUL (Reuters) - La Corée du Nord a tiré samedi une soixantaine d'obus d'artillerie dans une zone frontalière maritime contestée avec la Corée du Sud, a annoncé l'armée sud-coréenne. Cette action fait suite au tir de plus de 200 obus d'artillerie par la Corée du Nord vendredi dans la même région, alors que les relations continuent de se tendre entre les deux Corées. Les tirs ont eu lieu au nord-ouest de l'île de Yeonpyeong, ont indiqué les chefs d'état-major sud-coréens dans un communiqué dans lequel ils "exhortent" la Corée du Nord à mettre fin à des actes qui menacent la paix et attisent les tensions dans la péninsule. (Reportage Joyce Lee; Version française Elizabeth Pineau)