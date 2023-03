La Corée du Nord a tiré un missile balistique vers la mer Jaune

par Josh Smith et Joyce Lee SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a tiré jeudi un missile balistique de courte portée en direction de la mer Jaune, séparant la péninsule coréenne et la Chine, a déclaré l'armée sud-coréenne. Le missile a été tiré vers 18h20 (09h20 GMT) des environs de Nampo, en Corée du Nord, a précisé dans un communiqué l'état-major sud-coréen. La Corée du Nord a accusé mardi les Etats-Unis et la Corée du Sud d'aggraver les tensions dans la péninsule coréenne avec leurs grandes manoeuvres militaires conjointes prévues à partir de la semaine prochaine. (Rédigé par Josh Smith et Joyce Lee, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)