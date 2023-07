La Corée du Nord a tiré un missile balistique, dit la Corée du Sud

SEOUL/TOKYO (Reuters) - La Corée du Nord a tiré mercredi un missile balistique au large de sa côte est, a déclaré l'état-major de l'armée sud-coréenne, ce qui constitue le douzième tir de missile effectué cette année par Pyongyang. Les garde-côtes japonais ont indiqué que le missile était susceptible de tomber à 550 kilomètres environ à l'est de la péninsule coréenne, en dehors de la zone économique exclusive du Japon. L'armée sud-coréenne a indiqué que le projectile tiré par Pyongyang était un missile à longue portée. Ce tir intervient alors que la Corée du Nord s'est élevée dernièrement contre les activités militaires américaines, accusant des avions espions américains de violer l'espace aérien de sa zone économique et condamnant le récent passage d'un sous-marin américain équipé d'un missile de croisière à propulsion nucléaire en Corée du Sud. La Corée du Nord a procédé cette année à son premier tir d'essai de missile balistique intercontinental (ICBM) à combustion solide. Pyongyang a également tenté au mois de mai, sans succès, de lancer son premier satellite militaire. (Reportage Elaine Lies; version française Camille Raynaud)