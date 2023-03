La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques, dit Séoul

(Actualisé avec précisions; photo/TV à disposition) par Soo-hyang Choi SEOUL, 27 mars (Reuters) - La Corée du Nord a lancé lundi matin deux missiles balistiques à courte portée au large de sa côte orientale, a rapporté l'armée sud-coréenne, un double essai qui s'inscrit dans une campagne de multiplication des tirs nord-coréens pour protester contre des manoeuvres conjointes des Etats-Unis et de la Corée du Sud. Ces deux projectiles ont parcouru une distance d'environ 370 kilomètres, a indiqué l'état-major de l'armée à Séoul. Le gouvernement japonais a quant à lui fait savoir que les missiles avaient atterri hors de la zone économique exclusive du Japon. Dans un communiqué, l'état-major de l'armée sud-coréenne a "fermement condamné" les essais balistiques à répétition effectués par Pyongyang et fait savoir que le programme des exercices militaires menés par Washington et Séoul ne changerait pas. Un porte-avions américain, l'USS Nimitz, et d'autres bâtiments de la marine américaine doivent prendre part ce lundi à des manoeuvres conjointes avec l'armée sud-coréenne, a indiqué le ministère sud-coréen de la Défense. L'USS Nimitz doit ensuite amarrer mardi à Busan, ville portuaire du sud-est de la Corée du Sud où se trouve une base militaire. Pyongyang a intensifié sa campagne d'essais balistiques depuis le début du mois, procédant la semaine dernière à des tirs de missile de croisière destinés, selon la presse officielle nord-coréenne, à renforcer les capacités de contre-attaque nucléaire du pays. La Corée du Nord a dit aussi avoir testé un nouveau drone sous-marin à capacité nucléaire, sous la supervision de son numéro un Kim Jong-un. Ces tirs à répétition coïncident avec les exercices militaires de grande ampleur menés par Washington et Séoul dans la région, des manoeuvres que Pyongyang dénonce comme une menace pour sa sécurité et des préparatifs en vue d'une invasion. (Reportage Soo-hyang Choi, avec Mariko Katsumura à Tokyo; version française Jean Terzian)