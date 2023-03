La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques, dit Séoul

(Actualisé avec deuxième missile, précisions) par Soo-hyang Choi SEOUL, 14 mars (Reuters) - La Corée du Nord a lancé mardi deux missiles balistiques à courte portée au large de sa côte orientale, a rapporté l'armée sud-coréenne, dernier essai en date d'une série de tirs effectués par Pyongyang alors que les Etats-Unis et la Corée du Sud ont débuté des manoeuvres conjointes de grande ampleur. D'après l'état-major de l'armée sud-coréenne (JCS), les missiles ont été lancés depuis la côté occidentale de la Corée du Nord et ont volé environ 620 kilomètres. Le JCS a ajouté dans un communiqué que l'armée se tenait en niveau d'alerte élevé et était en collaboration étroite avec les Etats-Unis. Séoul a "fermement condamné" ce double essai de Pyongyang, décrivant les multiples tirs nord-coréens comme de graves provocations menaçant la paix et la sécurité de la région, en plus de contrevenir à des résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu. Le commandement de l'armée américaine pour la région Indo-Pacifique a déclaré que les derniers tirs nord-coréens ne représentaient pas une menace immédiate pour le territoire et le personnel américains, ni pour les alliés des Etats-Unis. Le programme balistique illégal de la Corée du Nord a toutefois un effet déstabilisateur, a-t-il ajouté. Un représentant du ministère sud-coréen de la Défense a indiqué que les manoeuvres conjointes entamées par Washington et Séoul allaient se poursuivre comme prévu. Les armées américaine et sud-coréenne ont débuté lundi, et ce pour une dizaine de jours, des exercices militaires conjoints d'une ampleur inédite depuis 2017. La Corée du Nord dit y voir une menace pour sa sécurité. Pyongyang avait déjà procédé dimanche au tir de deux missiles de croisière stratégiques depuis un sous-marin, à quelques heures du début des manoeuvres programmées par Washington et Séoul. (Reportage Soo-hyang Choi; version française Jean Terzian)