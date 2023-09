La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques au large de sa côte est, ont annoncé mercredi l'état-major interarmées sud-coréen et les garde-côtes japonais, quelques heures avant une possible rencontre en le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, et le président russe, Vladimir Poutine. Selon des analystes, il s'agit du premier tir de ce genre effectué alors que Kim Jong-un est en déplacement à l'étranger. Aucun détail sur la taille ou la portée du missile n'a été communiqué dans l'immédiat. Toutefois, environ cinq minutes après l'annonce de son lancement, les garde-côtes japonais ont signalé que les missiles s'étaient abîmés en mer. Les deux missiles sont tombés en dehors de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon, a déclaré le porte-parole du gouvernement japonais, Hirokazu Matsuno. Kim Jong-un est arrivé mardi en Russie, son premier voyage à l'étranger depuis la pandémie de Covid-19, où il doit rencontrer Vladimir Poutine pour un entretien en tête-à-tête. (Reportage Soo-hyang Choi; version française Camille Raynaud)