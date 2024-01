La Corée du Nord a tiré des missiles de croisière, dit Séoul

30 janvier (Reuters) - La Corée du Nord a tiré mardi plusieurs missiles de croisière au large de sa côte occidentale, a déclaré l'armée sud-coréenne, soit le troisième essai de ce type de missiles effectué par Pyongyang en moins d'une semaine. Dans un communiqué, l'état-major de l'armée sud-coréenne a indiqué que les tirs ont eu lieu aux alentours de 07h00 (lundi 22h00 GMT). La presse officielle nord-coréenne a rapporté la semaine dernière que la Corée du Nord a testé un nouveau missile de croisière stratégique. (Reportage Hyunsu Yim; version française Jean Terzian)