La Corée du Nord a testé des missiles de croisière stratégiques

Crédit photo © Reuters

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a tiré quatre missiles de croisière stratégiques à l'occasion d'un exercice visant à démontrer sa capacité à mener une contre-offensive contre des "forces hostiles", a rapporté vendredi l'agence de presse officielle nord-coréenne. Quatre missiles de croisière de type "Hwasal-2" ont été tirés au large de la côte est de la péninsule coréenne, a indiqué KCNA. Les quatre missiles de croisière stratégiques ont atteint une cible prédéfinie après avoir parcouru "des orbites de vol elliptiques et en forme de huit de 2.000 kilomètres de long", selon le rapport publié en anglais. L'exercice prouve "la posture de guerre de la force de combat nucléaire de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), qui renforce sa capacité de contre-attaque nucléaire mortelle contre les forces hostiles", a dit KCNA. Les tirs de missiles n'ont été signalés ni par la Corée du Sud ni par le Japon, qui détectent et annoncent régulièrement les lancements effectués par Pyongyang. (Reportage Hyunsu Yim; version française Jean Terzian et Camille Raynaud)