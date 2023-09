La Corée du Nord a simulé une "attaque nucléaire tactique"

Crédit photo © Reuters

par Cynthia Kim SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a simulé tôt samedi une "attaque nucléaire tactique", a rapporté dimanche l'agence de presse officielle KCNA. Deux missiles de croisière ont été tirés aux premières heures de samedi en direction de la mer Jaune et ont parcouru 1.500 kilomètres à une altitude de 150 mètres. KCNA a indiqué que cet exercice avait été exécuté afin de "prévenir les ennemis" que la Corée du Nord serait prête en cas de guerre nucléaire. La Corée du Nord a multiplié dernièrement les essais de missiles, dénonçant comme une menace les exercices militaires organisés par la Corée du Sud et les Etats-Unis dans la région. (Reportage Cynthia Kim; version française Camille Raynaud)