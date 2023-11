La Corée du Nord a reçu l'aide de la Russie pour le lancement de son satellit, selon des parlementaires sud-coréens

La Corée du Nord a reçu l'aide de la Russie pour le lancement de son satellit, selon des parlementaires sud-coréens













Crédit photo © Reuters

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a reçu l'aide de la Russie pour le lancement d'un satellite de surveillance que Pyongyang a réussi à placer en orbite cette semaine, ont déclaré jeudi des parlementaires sud-coréens, citant les services de renseignement. La Russie a analysé des données concernant les véhicules de lancement utilisés lors de deux lancements de satellites précédents qui avaient échoué envoyées par la Corée du Nord, a déclaré un membre de la commission parlementaire du renseignement, aux journalistes après un briefing de l'agence d'espionnage. Un autre membre de la commission, a indiqué que le lancement avait réussi, le satellite étant entré en orbite, ajoutant que Pyongyang pourrait lancer d'autres satellites et effectuer un essai nucléaire l'année prochaine. (Reportage Hyonhee Shin, Hyunsu Yim et Soo-hyang Choi; version française Camille Raynaud)