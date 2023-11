La Corée du Nord a prévenu le Japon d'un lancement de satellite à venir

par Chang-Ran Kim TOKYO (Reuters) - La Corée du Nord a notifié le Japon de son projet de lancer, entre le 22 novembre et le 1er décembre, une fusée transportant un satellite spatial en direction de la mer Jaune et de la mer de Chine orientale, ont déclaré mardi les garde-côtes japonais. Il s'agira de la troisième tentative de Pyongyang cette année pour mettre sur orbite un satellite espion. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a immédiatement condamné l'annonce nord-coréenne, indiquant par ailleurs que les systèmes de défense japonais se tenaient prêts à intervenir face à une quelconque "situation inattendue". "Même si l'objectif est de lancer un satellite, recourir à la technologie de missile balistique est une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies" concernant la Corée du Nord, a déclaré le dirigeant devant des journalistes. Fumio Kishida a ajouté que le Japon allait oeuvrer avec les Etats-Unis et la Corée du Sud pour "exhorter" la Corée du Nord à ne pas procéder à ce lancement. Pyongyang avait déjà notifié Tokyo de ses deux essais précédents pour lancer ce qu'il a présenté comme un satellite de surveillance. Ce nouvel essai serait le premier depuis que le numéro un nord-coréen Kim Jong-un a effectué en décembre un rare déplacement à l'étranger, en Russie, où il a visité un centre spatial moderne et où le président russe Vladimir Poutine a promis que Moscou aiderait Pyongyang à bâtir des satellites. (Reportage Chang-Ran Kim, avec Jack Kim à Séoul; version française Jean Terzian)