La Corée du Nord a lancé un appareil spatial, selon Séoul

La Corée du Nord a lancé un appareil spatial, selon Séoul













Crédit photo © Reuters

TOKYO/SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a lancé mercredi ce qui semble être un appareil spatial, a rapporté l'état-major de l'armée sud-coréenne, ce qui constituerait la deuxième tentative de Pyongyang de déployer un satellite de surveillance, après un échec en mai dernier. Ce lancement a poussé le gouvernement du Japon à émettre brièvement une alerte demandant aux habitants de la préfecture d'Okinawa, la plus au sud du pays, de se mettre à l'abri. Pyongyang a notifié en début de semaine Tokyo de son intention de lancer d'ici le 31 août un satellite. (Reportage Elaine Lies et Chang-Ran Kim; version française Jean Terzian)