La contre-offensive ukrainienne a débuté, dit Poutine

La contre-offensive ukrainienne a débuté, dit Poutine













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Vladimir Poutine a affirmé vendredi que l'Ukraine avait lancé sa contre-offensive annoncée de longue date, sans obtenir le moindre succès. "L'offensive des forces armées d'Ukraine a débuté. Cela est confirmé par l'utilisation de réserves stratégiques", a déclaré le président russe lors d'une conférence à Sotchi, dans une vidéo relayée par les organisateurs du forum sur Telegram. "Les troupes ukrainiennes n'ont atteint leur objectif dans aucun secteur - grâce au courage des soldats russes et à la bonne organisation de nos troupes", a-t-il ajouté. (Rédigé par Kevin Liffey, version française Jean-Stéphane Brosse)