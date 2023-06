La contre-offensive ukrainienne a commencé, dit Macron

PARIS (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron a déclaré lundi que la contre-offensive ukrainienne avait commencé et avait été préparée "avec soin", alors que Kyiv a annoncé au cours du week-end avoir repris plusieurs villages à la Russie. S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'Elysée avant une réunion du Triangle de Weimar, avec les dirigeants de l'Allemagne et de la Pologne, Emmanuel Macron a ajouté que la France avait intensifié ses livraisons d'armes et de munitions à l'Ukraine. "Oui, la contre-offensive ukrainienne a démarré depuis plusieurs jours. Elle a été préparée avec soin, méthode (...) Cette offensive a vocation à se déployer sur plusieurs semaines, plusieurs mois", a dit le locataire de l'Elysée. Plus tôt dans la journée, l'armée ukrainienne a annoncé avoir "libéré" un quatrième village dans le sud-est de l'Ukraine, dans la foulée de premières avancées revendiquées dans le cadre de sa contre-offensive attendue de longue date. (Rédigé par Bertrand Boucey et Jean Terzian)