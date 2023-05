La contraction du secteur manufacturier se prolonge

PARIS - L'activité du secteur manufacturier en France a enregistré en avril une nouvelle contraction, en raison de la baisse des nouvelles commandes et de l'impact des manifestations contre la réforme des retraites, montrent les résultats de l'enquête mensuelle S&P Global auprès des directeurs d'achats. L'indice PMI manufacturier est revenu à 45,6, en dessous du chiffre de mars à 47,3. "Cette tendance s'explique principalement, selon les entreprises interrogées, par la faiblesse de la demande clients mais également, dans une moindre mesure, par les mouvements sociaux contre la réforme des retraites", a déclaré Norman Liebke, économiste chez Hamburg Commercial Bank. (Sudip Kar-Gupta, Version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)