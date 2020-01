La contraction du secteur manufacturier s'est accentuée en décembre en Europe

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Principaux résultats définitifs des enquêtes IHS Markit auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe:

* ZONE EURO-LA CONTRACTION S'EST ACCENTUÉE EN DÉCEMBRE

LONDRES - L'activité du secteur industriel de la zone euro s'est contractée en décembre pour le 11e mois consécutif, montre l'enquête mensuelle d'IHS Markit, qui suggère qu'une amélioration début 2020 est peu probable.

L'indice PMI sectoriel a reculé à 46,3 en décembre après 46,9 en décembre, un repli moins marqué toutefois qu'en première estimation puisque le PMI "flash" le donnait à 45,9.

Un indice mesurant la production, qui entre dans le calcul du PMI composite, a baissé à 46,1 après 47,4 en novembre.

"Les industriels de la zone euro évoquent une fin 2019 sombre avec une baisse de la production d'une ampleur jamais vue depuis 2012", commente Chris Williamson, chef économiste d'IHS Markit.

"Si les entreprises se montrent un peu plus optimistes pour l'année à venir, le retour à la croissance est encore loin car les flux de nouvelles commandes continuent de baisser à un rythme qui figure parmi les plus soutenus des sept dernières années."

* ALLEMAGNE - LA CONTRACTION DE L'ACTIVITÉ SE POURSUIT

BERLIN - L'activité du secteur manufacturier allemand, très dépendante de la demande étrangère, s'est encore contractée en décembre mais les prévisions de production se sont légèrement améliorées, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle d'IHS Markit.

L'indice PMI manufacturier a reculé à 43,7 après 44,1 en novembre. Ce dernier chiffre marquait un plus haut de cinq mois.

L'indice définitif de décembre est légèrement supérieur à la première estimation, qui le donnait à 43,4, mais reste loin du seuil de 50 séparant croissance et contraction.

Phil Smith, économiste d'IHS Markit, note que "les mesures des anticipations de nouvelles commandes et de production constituent des signaux plus positifs à l'orée de la nouvelle année".

"De plus, l'accord commercial USA-Chine de 'Phase 1' et la possibilité de voir s'éclaircir le chemin vers le Brexit forment un paysage plus stable à l'international", ajoute-t-il.

* FRANCE - LA CROISSANCE A RALENTI EN DÉCEMBRE

PARIS - La croissance de l'activité du secteur manufacturier français a ralenti en décembre, confirment les résultats définitifs de l'enquête mensuelle d'IHS Markit.

L'indice PMI manufacturier ressort à 50,4 après 51,7 en novembre et 50,3 en première estimation.

Le chiffre de novembre marquait un plus haut de sept mois.

IHS Markit note que si les conditions d'activité dans l'industrie se sont améliorées en décembre, cette amélioration a été la plus faible enregistrée depuis trois mois, évoquant "une hausse marginale de la production et une nouvelle contraction des nouvelles commandes".

"Cela a conduit les entreprises à interrompre leurs efforts de recrutement et à réduire leurs achats", ajoute Eliot Kerr, économiste du cabinet privé.

* ROYAUME-UNI - PLUS FORTE CONTRATION DE L'ACTIVITÉ DEPUIS 2012

LONDRES - La production du secteur manufacturier britannique a subi en décembre sa contraction la plus marquée depuis plus de sept ans, l'impact du ralentissement économique mondial étant amplifié par la réduction des stocks constitués par les entreprises dans l'éventualité d'un Brexit sans accord.

Le PMI britannique est ainsi à 47,5 après 48,9 en novembre et l'indice de la production a chuté à 45,6, son plus bas niveau depuis juillet 2012, contre 49,1 en novembre.

L'enquête d'IHS Markit a été réalisée entre le 5 et le 18 décembre, une période pendant laquelle ont eu lieu les élections législatives ayant donné une large majorité au Premier ministre, Boris Johnson.

* ITALIE - PLUS FORTE CONTRACTION DEPUIS 2013

ROME - L'activité du secteur manufacturier italien a reculé en décembre pour le 15e mois consécutif et à son rythme le plus marqué depuis près de sept ans, montrent les résultats de l'enquête mensuelle d'IHS Markit.

L'indice PMI manufacturier est tombé à 46,2 après 47,6 en novembre, au plus bas depuis avril 2013.

Les économistes et analystes interrogés par Reuters l'attendaient en moyenne à 47,2.

Le sous-indice des nouvelles commandes est revenu à 45,8 après 46,7.

* ESPAGNE - LA CONTRACTION S'AMPLIFIE

MADRID - L'activité manufacturière en Espagne s'est contractée en décembre pour le septième mois consécutif et sa baisse a atteint son rythme le plus marqué depuis avril 2013, l'incertitude politique s'ajoutant aux interrogations sur la croissance mondiale.

L'indice PMI manufacturier a reculé à 47,4 après 47,5 en novembre. Il est inférieur depuis juin au seuil de 50 séparant contraction et expansion.

L'indice de la production est revenu à 45,4 après 47,5, sa plus forte baisse d'un mois sur l'autre depuis six ans et demi.

(Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)