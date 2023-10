La construction du plus grand site européen de captage de CO2 commencera à Rotterdam l'année prochaine

La construction du plus grand site européen de captage de CO2 commencera à Rotterdam l'année prochaine













Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - La construction de la plus grande installation de captage et de stockage de CO2 (CSC) d'Europe commencera dans la zone portuaire de Rotterdam, aux Pays-Bas, l'année prochaine, ont déclaré ses promoteurs mercredi. Le projet "Porthos", qui nécessitera un investissement de 1,3 milliard d'euros, devrait être opérationnel d'ici 2026, ont déclaré ses promoteurs, qui comprennent les autorités portuaires de Rotterdam et l'entreprise de gaz néerlandaise Gasunie. Dans le cadre de ce projet, le CO2 émis par les raffineries et les usines chimiques exploitées par Shell, Exxon Mobil, Air Liquide et Air Products sera transporté vers des champs de gaz vides situés sous la mer du Nord, à environ 20 kilomètres de la côte néerlandaise. Il y sera stocké à une profondeur de 3 à 4 kilomètres sous le fond marin, permettant ainsi de réduire les émissions annuelles de CO2 des Pays-Bas d'environ 2% pendant une période de 15 ans à partir de 2026. Les entreprises concernées investiront dans leurs propres installations de captage pour fournir du CO2 à Porthos, ont indiqué les promoteurs. De nombreux experts considèrent que le captage du CO2 émis par les grandes industries est essentiel pour atteindre l'objectif du gouvernement néerlandais de réduire ces émissions de 55% d'ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990. L'année dernière, les émissions aux Pays-Bas ont été inférieures d'environ 30% à celles de 1990. (Reportage Bart Meijer, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)