La construction de la propriété de Neymar Jr. interrompue au Brésil

RIO DE JANEIRO, 22 juin (Reuters) - La construction d'un manoir appartenant à la star brésilienne du Paris Saint-Germain (PSG), Neymar Jr., a été interrompue en raison d'infractions environnementales, ont déclaré jeudi des responsables brésiliens, ajoutant que le joueur de football pourrait risquer une amende d'au moins un million de dollars (921,66 millions d'euros). La luxueuse propriété, située dans la ville côtière de Mangaratiba, sur la côte sud de l'État de Rio de Janeiro, a violé les règles relatives à l'utilisation et aux déplacements des sources d'eau douce, de pierres et du sable, ont déclaré les autorités locales dans un communiqué. Si les infractions se confirment, Neymar Jr. pourrait être contraint de payer au moins 5 millions de réais, indique le communiqué. Les fonctionnaires ont également déclaré que lors de leur visite de la propriété pour arrêter la construction, le père de l'athlète, Neymar da Silva Santos, les a insultés. Il a ensuite été menacé d'arrestation, mais n'a finalement pas été placé en détention. Un porte-parole de la famille Neymar s'est refusé à tout commentaire. (Reportage Rodrigo Viga Gaier, rédigé par Peter Frontini et Carolina Pulice ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)