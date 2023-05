La consommation des ménages dépasse américains les attentes, l'inflation s'accélère

WASHINGTON (Reuters - Les dépenses des ménages américains ont augmenté plus que prévu en avril, renforçant les perspectives de croissance de la première économie mondiale au deuxième trimestre, et l'inflation s'est accélérée, ce qui pourrait amener la Réserve fédérale à maintenir des taux d'intérêt élevés pendant un certain temps. Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont augmenté de 0,8% en données ajustées le mois dernier, a déclaré vendredi le département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse plus faible à 0,4%. Les statistiques de mars ont été révisées à la hausse pour montrer une augmentation de 0,1%, au lieu d'une stagnation annoncée initialement. L'augmentation des dépenses de consommation en avril tempère les anticipations des économistes concernant un fort ralentissement de l'économie pour le trimestre en cours. Bien que les dépenses se soient accélérées à leur rythme le plus rapide en près de deux ans au premier trimestre, la majeure partie de la croissance s'est concentrée sur le mois de janvier. Les ménages ont freiné leurs dépenses en février et mars en raison de l'inflation, de la diminution des prestations sociales du gouvernement et d'une baisse de l'épargne accumulée pendant la pandémie de COVID-19. L'indice PCE des prix à la consommation a augmenté de 0,4% en avril après +0,1% en mars. Sa hausse sur un an s'établit à 4,4% après +4,2%. L'indice d'inflation de base "core PCE", très surveillé par la Réserve fédérale et qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, a augmenté de 0,4% après avoir progressé de 0,3% en mars. Sur un an, sa progression est de 4,7%, contre 4,6% un mois plus tôt. (Reportage de Lucia Mutikani; version française Gaëlle Sheehan, édité par Laetitia Volga)