La consommation des ménages a rebondi plus que prévu en janvier en Fance

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont rebondi plus que prévu en janvier avec la forte hausse des dépenses dans l'énergie, selon les données publiées mardi par l'Insee. La consommation des ménages a augmenté de 1,5?% ???????après un recul de 1,6% (révisé en baisse) en décembre, ont révélé les données. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,4% en janvier. Les dépenses en énergie des ménages ont nettement augmenté indique l'Insee, qui précise que la hausse s'explique par la baisse de la part des dépenses en énergie prises en charge par les administrations publiques dans le cadre du chèque énergie. (Rédaction de Gdansk)