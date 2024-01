La composition officielle du XV de France contre l'Irlande

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Fabien Galthié a annoncé la composition officielle de l'équipe de France de rugby pour le premier match du tournoi des Six Nations face à l'Irlande vendredi soir. Pas de grosses surprises dans ce XV, si ce n'est la titularisation du centre de Bordeaux-Bègles Yoram Moefana à la place du jeune Louis Bielle-Biarrey, même si cela avait été déjà annoncé en début de semaine. Paul Gabrillagues retrouvera les Bleus pour la première fois depuis le quart de finale de la Coupe du monde 2019 contre le Pays de Galles. Le XV de départ : Ramos - Penaud, Danty, Fickou, Moefana - Jalibert, Lucu - Ollivon, Alldritt (C), Cros - Willemse, Gabrillagues - Atonio, Mauvaka, Baille.