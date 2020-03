La Compagnie des Alpes prévoit une baisse de 20% de son CA dans les domaines skiables

PARIS (Reuters) - La Compagnie des Alpes a prévenu lundi d'une baisse de 20% cette année du chiffre d'affaires de son activité de domaines skiables alors que le groupe a dû fermer l'ensemble de ses domaines depuis le 14 mars en raison des mesures gouvernementales prises pour freiner la propagation du coronavirus.

"Malgré les bonnes performances enregistrées jusqu'à la date de fermeture, le groupe anticipe pour cette activité un chiffre d'affaires en baisse d'environ 20% cette saison par rapport à l'exercice précédent, soit de l'ordre de 85 à 90 millions d'euros", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Concernant l'activité de parcs de loisirs, le groupe a fermé les parcs qui étaient ouverts et différé l'ouverture de ses autres parcs. Les décisions de réouverture se prendront, au cas par cas, en fonction des autorisations des pouvoirs publics, a expliqué le groupe.

Il rappelle que le chiffre d'affaires enregistré entre mi-mars et la fin juin lors de l'exercice 2018-2019 par cette division était de 120 millions d'euros.

En conséquence, la Compagnie des Alpes a suspendu les objectifs de marge d'excédent brut opérationnel (EBO) sur ces deux divisions pour l'exercice 2019-2020.

Il avait dit tabler en décembre sur une marge d'EBO entre 36% et 37% pour les domaines skiables et entre 27% et 28% pour les parcs de loisirs.

"Compte tenu du manque de visibilité lié principalement à l'incertitude des dates de réouverture des parcs de loisirs, il est prématuré d'estimer l'impact de la situation sur les résultats 2019-2020", indique le groupe.

La Compagnie des Alpes précise avoir engagé un "important" plan de réduction de coûts qui devrait lui permettre de compenser à hauteur d'un "peu plus de 40%" la baisse de son chiffre d'affaires pendant la période de fermeture.

(Blandine Hénault)