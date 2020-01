La compagnie Avianca réduit une commande à Airbus

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La compagnie aérienne colombienne Avianca a annoncé mardi avoir conclu un accord avec Airbus pour ramener de 108 à 88 le nombre d'exemplaires d'A320neo qu'elle s'était engagée à acquérir auprès de l'avionneur.

Avianca n'a pas précisé quelle somme d'argent cet arrangement lui permettra d'économiser. Dans un communiqué, le directeur financier Adrian Neuhauser a déclaré que l'accord contribuerait à consolider la position de la société.

Les avions intégreront la flotte d'Avianca entre 2025 et 2029 et non entre 2020 et 2024 comme prévu initialement, a ajouté Avianca. A partir de 2023, la compagnie colombienne signera des contrats de location avec BOC Aviation pour louer 12 A320neo pour une durée de douze ans.

(Luis Jaime Acosta, version française Jean-Stéphane Brosse)