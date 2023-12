La compagnie aérienne brésilienne Azul achète sept Airbus A330neo

par Gabriel Araujo BARUERI, Brésil, 15 décembre (Reuters) - La compagnie aérienne brésilienne Azul a annoncé vendredi avoir acheté sept gros-porteurs A330neo à Airbus afin "d'étendre de manière significative" ses services internationaux, avec des livraisons prévues en 2026. "Nous prévoyons une forte expansion des vols internationaux avec cet achat", a déclaré le directeur général d'Azul, John Rodgerson, dans le cadre du 15e anniversaire de la compagnie aérienne. Airbus a précisé dans un communiqué distinct que la nouvelle commande portait sur quatre avions. Les trois autres appareils figuraient déjà dans le carnet de commandes, a précisé Azul. Si la compagnie aérienne n'a pas dévoilé le montant de sa commande, John Rodgerson a souligné que le prix catalogue de l'A330neo s'élève actuellement à environ 250 millions de dollars. (Reportage Gabriel Araujo; version française Kate Entringer)