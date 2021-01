La Commission européenne veut accélérer la vaccination

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Les Etats membres de l'Union européenne doivent accélérer leurs campagnes de vaccination afin que 70% des adultes soient vaccinés cet été, a déclaré mardi la Commission européenne.

A 48 heures d'une nouvelle réunion des dirigeants de l'UE sur la coordination de la lutte contre le coronavirus, l'exécutif communautaire recommande également de vacciner d'ici mars "au moins 80% des personnes de plus de 80 ans" et 80% des professionnels de santé et de l'aide sociale de chacun des pays membres, précise-t-elle dans un communiqué.

Pour atteindre ces objectifs, la Commission s'engage, avec les Etats membres et l'Agence européenne du médicament, à coopérer avec le secteur privé afin de favoriser l'augmentation des capacités de production de vaccins.

(Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)