La Commission européenne va proposer des règles plus strictes pour les émissions automobiles, selon un projet de document

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne va proposer que l'Union européenne durcisse davantage encore ses règles encadrant les émissions polluantes des véhicules automobiles, montre un projet de document que Reuters a pu consulter.

Ce document propose de ramener d'ici 2030 les émissions de dioxyde de carbone des véhicules neufs à 50% des niveaux de 2021 au lieu des 37,5% actuellement prévus.

Contactée, une porte-parole de la Commission a refusé de faire le moindre commentaire.

Selon le Süddeutsche Zeitung, premier média à rapporter l'information la VDA, la fédération allemande de l'industrie automobile s'oppose au projet de la Commission.

